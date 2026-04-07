Ténis: Alcaraz e Sinner passeiam rumo à terceira ronda de Monte Carlo
Arranque tranquilo para os dois tenistas no Masters 1.000 monegasco
Arranque tranquilo para os dois tenistas no Masters 1.000 monegasco
Carlos Alcaraz, que defende um título que conquistou no ano passado, e Jannik Sinner, os dois melhores tenistas da atualidade, superaram, sem grande dificuldade, a segunda ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo.
O italiano foi o primeiro a ir a jogo, tendo derrotado o francês Ugo Humbert por 6-3 e 6-0, numa partida que dominou por completo e na qual assinou mais do triplo de winners do que o adversário (19 contra seis).
Igualmente tranquila foi a vitória de Alcaraz sobre o antigo campeão do Estoril Open, Sebastian Baez, pelos parciais de 6-1 e 6-3. Neste duelo, a superioridade do espanhol no que toca aos winners foi ainda mais evidente: fez 24, enquanto o argentino se ficou pelos cinco.
De recordar que, na segunda-feira, o português Nuno Borges foi afastado do quadro de singulares pelo russo Andrey Rublev.