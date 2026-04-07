Carlos Alcaraz, que defende um título que conquistou no ano passado, e Jannik Sinner, os dois melhores tenistas da atualidade, superaram, sem grande dificuldade, a segunda ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo.

O italiano foi o primeiro a ir a jogo, tendo derrotado o francês Ugo Humbert por 6-3 e 6-0, numa partida que dominou por completo e na qual assinou mais do triplo de winners do que o adversário (19 contra seis).

Igualmente tranquila foi a vitória de Alcaraz sobre o antigo campeão do Estoril Open, Sebastian Baez, pelos parciais de 6-1 e 6-3. Neste duelo, a superioridade do espanhol no que toca aos winners foi ainda mais evidente: fez 24, enquanto o argentino se ficou pelos cinco.

De recordar que, na segunda-feira, o português Nuno Borges foi afastado do quadro de singulares pelo russo Andrey Rublev.

