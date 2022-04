Carlos Alcaraz foi eliminado na 2.ª ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder com o norte-americano Sebastian Korda.

O espanhol, que há uma semana e meia fez história ao tornar-se no tenista mais novo de sempre a vencer o Masters 1.000 de Miami, perdeu com o número 42 do Mundo por dois sets a um, com os parciais de 7-6 (7-2), 6-7 (5-7) e 6-3.

Alcaraz, de 18 anos, está no 10.º lugar do ranking ATP, mas nesta época é o segundo tenista com mais pontos conquistados, estando apenas atrás do compatriota Rafael Nadal.

Nesta terça-feira, recorde-se, Novak Djokovic, número 1 do Mundo, também foi afastado do torneio.