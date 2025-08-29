Ténis: Alcaraz nos «oitavos» do US Open após triunfo categórico
Tenista espanhol chegou a pedir assistência médica no segundo set
Carlos Alcaraz, segundo colocado no ranking mundial de ténis, confirmou a sua superioridade diante do italiano Luciano Darderi (34.º) com um triunfo pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, ao cabo de 1:44 horas, na terceira ronda do Open dos Estados Unidos da América.
Apesar do triunfo, o espanhol fez soar os alarmes quando, a meio do segundo parcial, pediu uma paragem médica para ser assistido na perna direita.
O triunfo permite a Alcaraz seguir para os oitavos de final do torneio norte-americano, onde vai defrontar o vencedor do encontro que opõe os franceses Benjamin Bonzi (51.º) e Arthur Rinderknech (82.º).
Também na tarde desta sexta-feira, o checo Jiri Lehecka (21.º) superou o belga Raphael Collignon (107.º) por 3-0 em sets (6-3, 6-4 e 6-4).
No quadro feminino, destaque para a vitória da cazaque Elena Rybakina (10.ª) sobre a antiga campeã do US Open, Emma Raducanu (36.ª), pelos parciais de 6-1 e 6-2.