Carlos Alcaraz sofreu a bem sofrer para vencer o compatriota Jaume Munar (6-4, 6-7 e 7-5), avançar para os quartos de final do ATP 500 de Queens, em Londres, e somar o 15.º triunfo consecutivo no circuito mundial, um novo máximo de carreira.

Numa partida que se prolongou por quase 3:30 horas, Alcaraz (número 2 do mundo) começou por vencer o set inicial por 6-4, mas viu Munar (59.º) subir o nível nos dois parciais seguintes, vencendo o segundo no tie-break (9-7), antes de quebrar no seu último jogo de serviço no terceiro set, que perdeu por 7-5.

Alcaraz salvou 10 dos 12 pontos de break que enfrentou, tendo somado mais winners (49 contra 39) mas também erros não forçados (53 contra 46) do que o adversário.

A montanha-russa em que se tornou a exibição do número 2 mundial contou com um episódio raro de protesto para com uma decisão do árbitro de cadeira, após ter recebido um aviso pela demora em servir.

Vindo de conquistar o Major de Roland Garros, Carlos Alcaraz segue para os quartos de final do torneio londrino, que conquistou em 2023.

Como adversário terá o francês Arthur Rinderknech (80.º), uma das sensações da atual edição de Queens, que já afastou da prova os norte-americanos Ben Shelton (10.º) e Reilly Opelka (75.º) depois de ter sido repescado da fase de qualificação.