A eliminação nos quartos de final do Masters 1.000 de Roma custou a Novak Djokovic a queda de duas posições no ranking ATP.

O tenista sérvio já sabia que bastava a Carlos Alcaraz entrar em court para perder o primeiro lugar da hierarquia, mas acabou por cair duas posições, por força da vitória no torneio do russo Daniil Medvedev, que conquistou o primeiro Masters da carreira em terra batida às portas de Roland Garros.

O dinamarquês Holger Rune, que bateu Djokovic em Roma e acabou derrotado na final, subiu do 7.º para o 6.º posto do ATP World Tour por troca com o russo Andrey Rublev.

Destaque ainda para a recuperação de Nuno Borges, que subiu 12 posições e é agora 76.º no ranking.