Os triunfos nos oitavos de final do Masters 1000 de Paris, nesta quinta-feira, garantiram ao australiano Alex De Minaur e ao norte-americano Ben Shelton o apuramento para as ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, entre os dias 9 e 16 de novembro.

De Minaur, sexto classificado no ranking mundial, assegurou o segundo apuramento consecutivo graças ao triunfo por duplo 6-2 diante do russo Karen Khachanov (14.º), na capital francesa.

Mais apertada foi a vitória de Shelton (7.º) diante de Andrey Rublev (17.º), com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-3. O norte-americano qualificou-se pela primeira vez para as ATP Finals, juntando-se ao compatriota Taylor Fritz. Desde 2006 que não se viam dois norte-americanos na prova.

De Minaur e Ben Shelton juntam-se aos já apurados Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Novak Djokovic, ficando por atribuir apenas uma vaga, disputada por Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. O canadiano tem menos 290 pontos do que Musetti e, para se qualificar, tem de conquistar o Masters 1000 de Paris.