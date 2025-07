O australiano Alex de Minaur conquistou o décimo torneio ATP da carreira, ao vencer em Washington, após uma final épica, decidida no tie-break, frente ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

De Minaur salvou três match points e triunfou após mais de três horas, com os parciais de 5-7, 6-1 e 7-6 (7-3). Com esta vitória, o tenista de 26 anos regressa ao top-10 do ranking ATP, subindo ao oitavo lugar da hierarquia.

Já Davidovich Fokina, também com 26 anos, voltou a falhar a conquista do primeiro título ATP, apesar de ter estado a dois pontos do triunfo. O espanhol sobe, ainda assim, ao 19.º lugar do ranking mundial, a melhor classificação da carreira.