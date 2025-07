Alexander Bublik tomou-lhe o gosto! O talentoso tenista do Cazaquistão conquistou, em Kitzbuhel, na Áustria, o segundo evento ATP 250 consecutivo, uma semana depois ter vencido o torneio de Gstaad, na Suíça.

Na final deste sábado, Bublik derrotou o jovem francês Arthur Cazaux (100.º no ranking) pelos parciais de 6-4 e 6-3, em praticamente 1:30 horas de jogo.

Com mais winners (26 contra 18) e erros não forçados (33 contra 17) do que o adversário, o cazaque, número 30 do ranking mundial, foi capaz de recuperar de um break sofrido a abrir o segundo set, naquele que foi o momento mais complicado que enfrentou no encontro.

Aos 28 anos, Alexander Bublik somou o sétimo título no currículo, o terceiro em 2025, o ano mais produtivo da carreira. Para lá de ter vencido na terra batida de Kitzbuhel e Gstaad, também triunfou na relva de Halle, com uma vitória frente ao número 1 mundial, Jannik SInner, pelo meio.