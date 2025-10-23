Ténis: Arábia Saudita será palco de torneio Masters 1000 a partir de 2028
É o primeiro alargamento de sempre no lote eventos desta categoria
É o primeiro alargamento de sempre no lote eventos desta categoria
A partir de 2028, e pela primeira vez na história, o calendário ATP vai passar a ter uma dezena de eventos da categoria Masters 1000, com a Arábia Saudita a juntar-se a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Xangai e Paris neste restrito lote.
Desta forma, o Fundo Soberano Saudita (PIF) aprofunda a ligação à modalidade, sendo que, nesta altura, a Arábia Saudita já é anfitriã das NextGen Finals e a WTA Finals, esta última na variante feminina.
Backed by @PIF_en, #SURJSports’ partnership with @ATPTour marks a defining moment in 🎾— SURJ Sports Investment (@surj_sports) October 23, 2025
Joining an elite list of hosts for the #ATPMasters1000 tournaments, Saudi Arabia continues to strengthen its ambition and help shape the future of the global game.#PIF pic.twitter.com/OEUMDGcOMZ
Para além disso, organiza, desde o ano passado, o Six Kings Slam, evento de exibição que junta seis dos principais tenistas da atualidade e garante prémios monetários recorde. O vencedor da edição de 2025, Jannik Sinner, recebeu cerca de cinco milhões de euros, para além de uma raqueta em ouro.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?