A partir de 2028, e pela primeira vez na história, o calendário ATP vai passar a ter uma dezena de eventos da categoria Masters 1000, com a Arábia Saudita a juntar-se a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Xangai e Paris neste restrito lote.

Desta forma, o Fundo Soberano Saudita (PIF) aprofunda a ligação à modalidade, sendo que, nesta altura, a Arábia Saudita já é anfitriã das NextGen Finals e a WTA Finals, esta última na variante feminina.

Para além disso, organiza, desde o ano passado, o Six Kings Slam, evento de exibição que junta seis dos principais tenistas da atualidade e garante prémios monetários recorde. O vencedor da edição de 2025, Jannik Sinner, recebeu cerca de cinco milhões de euros, para além de uma raqueta em ouro.

