Modalidades
Há 34 min
Ténis: Ben Shelton conquista Masters de Toronto
Norte-americano vence o título mais importante da carreira
RC
Norte-americano vence o título mais importante da carreira
RC
Ben Shelton conquistou o Masters 1000 de Toronto, após derrotar Karen Khachanov na final.
Num primeiro set bastante equilibrado, foi o russo a levar a melhor no «tie-break» por 7-5. A partir desse momento, o norte-americano de 22 anos encontrou o seu ritmo e venceu os sets seguintes por 6-4 e 7-6(3), numa final que teve a duração de 2 horas e 48 minutos.
O tenista, que conta já com duas presenças em meias-finais de Grand Slams na sua carreira, venceu agora, às portas do US Open, o título mais relevante no Canadá.
No calendário ATP, segue-se o Masters de Cincinatti, que conta com a presença de várias estrelas do ténis mundial, incluindo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Novak Djokovic vai falhar o torneio.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS