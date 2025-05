Nuno Borges deu a volta ao campeão do último Estoril Open, o norte-americano Alex Michelsen, e avançou para a segunda ronda do ATP 250 de Genebra, na Suíça, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Sebastian Ofner e Ivan Gakhov.

O atual número 1 português, que ocupa o 40.º posto no ranking mundial, começou por perder o primeiro set por 4-6, mas respondeu com um duplo 6-3, que lhe permitiu superar o número 32 do mundo, em 1:34 horas.

Nuno Borges desempatou o confronto direto com Michelsen (2-1) e segue para os oitavos de final na terra batida de Geneva, torneio que tem como principais cabeças de série o norte-americano Taylor Fritz (4.º no ranking ATP) e o sérvio Novak Djokovic (6.º).

Cabral vitorioso em Bordéus

Em Bordéus, Francisco Cabral conquistou o torneio de pares do Challenger local, de categoria 175, ao lado do austríaco Lucas Miedler. A dupla superou, na final, o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway com um duplo 7-6, em 1:46 horas.

Cabral, que ocupa o 51.º lugar no ranking mundial de pares, chegou aos 15 títulos na variante de pares em torneios Challenger, aos quais há que juntar outros dois ganhos no circuito ATP, ambos no ano de 2022, em Gstaad e no Estoril Open, neste último tendo como parceiro Nuno Borges.