Vindo da conquista do Open de Almaty, no Cazaquistão, Daniil Medvedev (14.º no ranking mundial) estreou-se no ATP 500 de Viena com um difícil triunfo sobre o português Nuno Borges (47.º), que teve forças, e qualidade, para levar a decisão do encontro para o terceiro set (6-4, 6-7 e 6-2).

O primeiro foi equilibrado e teve o seu momento decisivo, precisamente, no décimo jogo, quando Medvevev assinou o único break em todo o parcial, que lhe permitiu fechá-lo em 6-4. E fê-lo em grande estilo.

Mais forte no serviço (fechou o encontro com 18 ases contra 8 de Borges), como era esperado, o russo só teve de defender um ponto de break, ao contrário do Lidador, que antes de perder o seu serviço no momento da decisão já tinha salvado duas tentativas de quebra do rival.

Medvedev, que já liderou o ranking mundial e é especialista em piso rápido, ia comprovando o seu favoritismo, mas do outro lado encontrou um adversário que nunca se rendeu.

Tal como no primeiro, o segundo set foi pautado pelo equilíbrio. Com o jogo em 5-5, Nuno Borges dispôs de dois pontos de break, que não conseguiu concretizar, e teve de salvar dois match-points no tie-break, que conquistou por 9-7 na sequência da terceira dupla falta de Medveved no parcial.

Só que, no momento decisivo, o russo não vacilou. “Roubou” os primeiros dois jogos de serviço a Nuno Borges, chegou rapidamente aos 4-0 e garantiu o triunfo por 6-2 após 2h20 de jogo.

No histórico de confrontos entre os dois tenistas, o russo somou o quarto triunfo em igual número de duelos, sendo que dois deles aconteceram em eventos do Grand Slam (Open Austrália e US Open, ambos em 2024).

Na próxima ronda, Medvedev, que venceu o ATP 500 de Viena em 2022, terá como adversário o francês Corentin Moutet, curiosamente o adversário que derrotou na final do torneio de Almaty, no fim de semana passado.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?