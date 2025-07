Onde é que já tínhamos visto isto? Tal como sucedera em Wimbledon, Nuno Borges (35.º no ranking mundial) liderou a 5-2 no set decisivo, mas acabou derrotado pelo austríaco Filip Misolic (105.º), por 6-3, 6-7 e 3-6, nos oitavos de final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, torneio que conquistou no ano passado.

O set inicial foi um autêntico passeio para o número 1 português, que o venceu por 6-3 em pouco mais de meia hora. Nuno Borges não enfrentou qualquer ponto de break, “roubou” o serviço ao adversário por duas vezes e mostrou uma solidez impressionante no seu segundo serviço: venceu sete dos oito pontos que disputou nessa condição.

O filme do encontro não se alterou no arranque do segundo parcial, com o tenista maiato a “quebrar” o adversário logo no segundo jogo e a chegar rapidamente ao 5-2.

Só que Misolic “renasceu” na fase decisiva da partida, conseguindo devolver o break quando Nuno Borges serviu para a vitória e, logo de seguida, repor a igualdade no marcador.

O português voltou a “tremer” no seu serviço, salvando novo break-point antes de assinar o 6-5. Depois, dispôs mesmo de três match-points no jogo de Misolic, mas desperdiçou-os a todos, obrigando ao tie-break.

O austríaco entrou com tudo no desempate que decidiu o segundo set, chegando rapidamente ao 4-0, antes de o fechar com um expressivo 7-1.

Tudo ficaria resolvido num terceiro parcial que só se desequilibrou no oitavo jogo, quando Nuno Borges, que disparou 16 erros não forçados no set decisivo, cedeu no seu serviço. De seguida, Misolic fechou o parcial em 6-3 e garantiu a vitória no encontro.

Na próxima ronda do ATP 250 de Bastad, Filip Misolic defronta o argentino Ugo Carabelli (59.ª), que nos oitavos de final afastou o neerlandês Botic Van De Zandschulp (100.º) pelos parciais de 7-6, 5-7 e 6-3.

Já Nuno Borges cai à primeira na Suécia, onde defendia os 250 pontos conquistados há um ano, e tem garantida a descida de alguns lugares no ranking, na próxima atualização.