O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, foi afastado nesta madrugada nas meias-finais de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Os franceses Theo Arribage e Albato Olivetti, que tinham vencido - sem perder qualquer parcial - ambos os encontros até então disputados, começaram melhor e conseguiram quebrar por duas vezes o serviço dos adversários para fechar o primeiro 'set' em 6-2.

Cabral e Miedler, os segundos cabeças de série do torneio, conseguiram depois equilibrar a partida, mas no 'tie break' os franceses foram mais fortes e venceram por 7-6 (7-5), encerrando o encontro em dois parciais, ao fim de uma hora e 28 minutos.

A dupla luso-austríaca segue agora para Melbourne, onde tem já presença garantida no quadro principal do Open da Austrália, um dos quatro torneios do Grand Slam, as principais competições do ténis mundial.

O sorteio da variante de pares está marcado para sábado, às 15:00 (04:00 em Lisboa).

O português começou 2026 a conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).

Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral subir, na segunda-feira, ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.

Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.

Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.