Ao lado do austríaco Lucas Miedler, Francisco Cabral carimbou o acesso à segunda ronda do torneio de pares em Estugarda, evento de categoria 250 do calendário ATP, ao vencer a dupla composta por Alexander Erler e Constantin Frantzen em três sets.

Cabral (50.º do ranking de pares) e Miedler (55.º) venceram o encontro pelos parciais de 6-3, 4-6 e 11-9, em 1:21 horas.

Na próxima ronda, Cabral e Miedler vão encontrar os franceses Sadio Doumbia (28.º) e Fabien Reboul (22.º), segundos cabeças de série do torneio, ou o indiano Sriram Balaji (72.º) e o mexicano Miguel Reyes-Varela.