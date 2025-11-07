Francisco Cabral vai disputar a 10.ª final ATP da carreira depois de nesta sexta-feira, ao lado do austríaco Lucas Miedler, ter derrotado a dupla composta por Sander Gille e Sem Verbeek nas meias-finais de pares do torneio de Atenas.

Segundos cabeças de série do quadro de pares do ATP 250 grego, Cabral e Miedler impuseram-se à dupla belgo-neerlandesa com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, em 1:26 horas.

Melhor português de sempre nos rankings ATP, o portuense de 28 anos, que esta semana entrou no top 20 mundial, vai disputar a 10.ª final de pares no principal circuito masculino do ténis, a quinta ao lado de Miedler, com quem iniciou uma bem-sucedida parceria no início de abril.

Além de se sagrarem campeões em Hangzhou e Gstaad, foram finalistas em Viena e Winston-Salem e chegaram, na semana passada, às meias-finais do Masters 1000 de Paris.

Cabral vai procurar, no sábado, o quinto título ATP da carreira numa final em que, ao lado do austríaco (27.º do ranking), irá defrontar o mexicano Santiago González e o neerlandês David Pel, que afastaram os primeiros cabeças de série do Open grego.

Os terceiros pré-designados bateram os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, finalistas do Estoril Open em 2024, por 5-7, 7-6 (7-3) e 10-5.