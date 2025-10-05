Jannik Sinner, número dois do ranking mundial, foi forçado a abandonar o seu encontro frente ao neerlandês Tallon Griekspoor, devido a lesão, na terceira ronda do Masters 1000 de Xangai, na China.

O abandono deu-se a meio do terceiro e decisivo set, depois de o italiano ter vencido o primeiro parcial por 7-6 [7-3 no tie-break] e o neerlandês ter ganho o segundo por 7-5. No momento da interrupção, Griekspoor vencia por 3-2.

Com cãibras musculares nas pernas, Sinner abandonou o court em claras dificuldades, ficando impedido de defender um título que conquistou no ano passado, quando derrotou Novak Djokovic na final.

Por falar no sérvio, venceu, este domingo, o alemão Hanfmann pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-3. Nota ainda para o afastamento do norte-americano Taylor Fritz, finalista em Tóquio na última semana, às mãos do francês Giovanni Mpetshi Perricard [6-4 e 7-5].

