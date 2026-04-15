Ténis: Carlos Alcaraz desiste de Barcelona devido a lesão
Número 2 do mundo tem um problema no pulso direito
Carlos Alcaraz desistiu do Open de Barcelona devido a uma lesão no pulso direito, sofrida no jogo da ronda inaugural do torneio, frente ao finlandês Otto Virtanen, que venceu por 6-4 e 6-2.
«Não vou poder continuar no torneio. Senti que o pulso cedeu numa resposta durante o jogo. Depois dos exames, vimos que é uma lesão mais grave do que todos esperávamos e tenho de ouvir o meu corpo para que isso não me afete no futuro. Com muita tristeza, tenho de voltar para casa», explicou o tenista espanhol.
Vencedor do torneio em 2022 e 2023, e finalista no ano passado, Alcaraz, número 2 do mundo, despede-se prematuramente da prova, ficando por perceber o tempo de que irá necessitar para debelar a lesão.
A desistência do espanhol leva a que Tomas Machac, que seria o seu adversário na segunda ronda, avance diretamente para os quartos de final do ATP 500 de Barcelona.
De recordar que o espanhol já conquistou dois torneios este ano, entre eles o Open da Austrália, e perdeu a final do Masters 1.000 de Monte Carlo para Jannik Sinner, no último fim de semana, desfecho que o fez ceder a liderança do ranking mundial ao italiano.
Também em Barcelona, Nuno Borges qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final da prova pela primeira vez na carreira, depois de ter afastado o argentino Tomás Martín Etcheverry com os parciais de 6-3 e 7-6.