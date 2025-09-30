O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, anunciou esta terça-feira que não vai disputar o Masters 1000 de Xangai. A decisão foi comunicada através das redes sociais, no mesmo dia em que conquistou o ATP de Tóquio.

«Estou muito desapontado por anunciar que não poderei jogar o Xangai Masters este ano. Infelizmente, tenho enfrentado alguns problemas físicos e, após falar com a minha equipa, acreditamos que a melhor decisão é descansar e recuperar», pode ler-se na mensagem deixada no seu Instagram oficial.

Recorde-se que Alcaraz torceu o tornozelo logo na primeira ronda do torneio de Tóquio, frente ao argentino Sebastian Báez. Ainda assim, manteve-se em prova, disputando o resto do torneio com uma ligadura.

Apesar das limitações físicas, o tenista ergueu o troféu e conquistou o oitavo título da época, reforçando a liderança no circuito ATP.

O espanhol estará de regresso no Six Kings Slam, em Riade, na Arábia Saudita, que decorre entre 15 e 18 de outubro.