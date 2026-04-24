Ténis: Carlos Alcaraz falha Roland Garros por lesão
Espanhol confirmou que após realizar exames optou por apostar na total recuperação
Espanhol confirmou que após realizar exames optou por apostar na total recuperação
Carlos Alcaraz anunciou esta sexta-feira que devido a lesão vai falhar o Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, e também o Masters 1000 de Roma.
O tenista espanhol sofreu uma lesão no torneio de Barcelona, tendo desistido da competição. O problema no pulso direito ditou também levou à ausência no Masters 1000 de Madrid, que está ainda a decorrer.
Depois de realizar exames, o atual número 2 do Mundo optou por ser cauteloso e apostar na recuperação de forma paciente.
«Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais sensato é sermos cautelosos e não participar nos torneios de Roma e Roland Garros, enquanto aguardamos para avaliar a evolução da situação e decidir quando regressaremos aos courts. É um momento complicado para mim, mas tenho a certeza de que sairemos mais fortes desta situação», escreveu numa nota publicada nas redes sociais.
Assim, o tenista de 22 anos, não vai defender o título conquistado no ano passado.
Com estas duas desistências – Roma (1000 pontos) e Roland Garros (2000 pontos) – Alcaraz poderá ter grande prejuízo no ranking, vendo-se obrigado a recuperar o atraso após o regresso de lesão.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026