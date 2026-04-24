Carlos Alcaraz anunciou esta sexta-feira que devido a lesão vai falhar o Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, e também o Masters 1000 de Roma.

O tenista espanhol sofreu uma lesão no torneio de Barcelona, tendo desistido da competição. O problema no pulso direito ditou também levou à ausência no Masters 1000 de Madrid, que está ainda a decorrer.

Depois de realizar exames, o atual número 2 do Mundo optou por ser cauteloso e apostar na recuperação de forma paciente.

«Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais sensato é sermos cautelosos e não participar nos torneios de Roma e Roland Garros, enquanto aguardamos para avaliar a evolução da situação e decidir quando regressaremos aos courts. É um momento complicado para mim, mas tenho a certeza de que sairemos mais fortes desta situação», escreveu numa nota publicada nas redes sociais.

Assim, o tenista de 22 anos, não vai defender o título conquistado no ano passado.

Com estas duas desistências – Roma (1000 pontos) e Roland Garros (2000 pontos) – Alcaraz poderá ter grande prejuízo no ranking, vendo-se obrigado a recuperar o atraso após o regresso de lesão.