Baixa de vulto para a Seleção espanhola que vai disputar a Taça Davis, com Carlos Alcaraz, tenista que lidera o ranking mundial, a desistir da competição devido a uma lesão na perna direita, sofrida na final das ATP Finals, perdida para Jannik Sinner.

«Lamento muito anunciar que não poderei jogar», confirmou Alcaraz na rede social X, explicando que apresenta um edema no isquiotibial da perna direita.

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

A Federação Espanhola de Ténis (RFET) informou que Alcaraz se juntou na segunda-feira à Seleção, tendo realizado exames médicos que revelaram «uma sobrecarga muscular significativa com um edema acentuado» na zona afetada.

Sem Carlos Alcaraz, a equipa espanhola, que defronta a Chéquia nos quartos de final da Taça Davis, será liderada por Jaume Munar (36.º), acompanhado por Pablo Carreño (89.º), Pedro Martínez (95.º) e Marcel Granollers.

De recordar que Jannik Sinner também vai falhar a Taça Davis, que em 2025 se disputa em Bolonha, onde a Seleção italiana procurará defender o título conquistado no ano passado.