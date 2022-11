Depois de se sagrar vencedora das WTA Finals, a tenista francesa Caroline Garcia termina a temporada no quarto lugar do ranking mundial, liderado pela polaca Iga Swiatek.

Garcia, de 29 anos, sobe dois lugares na hierarquia WTA, horas depois de ter derrotado a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois ‘sets’ na final da prova norte-americana, assegurando esta classificação até o final do ano.

Swiatek, de 21 anos, campeã de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos, lidera o ranking WTA como a segunda atleta da história com mais pontos somados naquele posto (11 085), sendo apenas batida pela norte-americana Serena Williams, que em 2013 terminou a temporada com 13 615 pontos.

Swiatek sucede à australiana Ashleigh Barty, número um mundial no final de 2019, 2020 e 2021, que se retirou em março aos 25 anos.