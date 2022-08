Pablo Carreño-Busta venceu o Masters 1000 de Montreal, ao bater o polaco Hubert Hurkacz na final em três sets, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-3.

Esta foi a primeira vitória do tenista espanhol em torneios desta categoria, ele que em 2017 venceu o Millennium Estoril Open.

Carreño Busta, que entrou para o Masters canadiano no 23.º lugar do ranking mundial, vai escalar até ao 14.º lugar da hierarquia nesta segunda-feira, aproximando do melhor ranking da carreira, que foi um 10.º posto em 2017.

Até este domingo, o tenista espanhol de 31 anos tinha seis títulos ATP na carreirra: cinco da categoria 250 e um de 500.