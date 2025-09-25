O tenista português Frederico Silva foi suspenso por um mês após ter testado positivo à substância proibida trimezatidina, em fevereiro passado, anunciou a Agência Internacional para a Integridade no Ténis [ITIA].

A ITIA esclarece que o castigo, que já foi cumprido, é de apenas um mês porque foi considerada a justificação de que terá havido contaminação de um medicamento regularmente prescrito, pelo que não houve intenção de Frederico Silva, que já aceitou o castigo.

«Após algum tempo em silêncio, posso finalmente partilhar convosco a experiência mais difícil da minha vida e da minha carreira. Fui inesperadamente envolvido num processo de controlo antidoping, depois de ter sido contaminado, de forma totalmente involuntária, por uma substância proibida presente num medicamento comum, Daflon 1000», escreveu Frederico Silva, em publicação na rede social Instagram.

O tenista luso diz ter ingerido «um medicamento completamente banal» que, para seu «azar», estava «contaminado com uma substância proibida».

O atleta esclarece que conseguiu «demonstrar, sem qualquer dúvida, que se tratou de uma contaminação não intencional», da qual «não podia ter tido qualquer conhecimento prévio, e que nada podia ter feito de diferente para evitar este azar».

Frederico Silva foi suspenso preventivamente em março e recorreu do castigo, sendo que esteve mais de um mês sem jogar.

