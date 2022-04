O tenista Daniil Medvedev anunciou uma paragem de um a dois meses para recuperar de uma lesão.

«Nos últimos meses tenho estado a jogar com uma pequena hérnia. Juntamente com a minha equipa decidiu fazer uma pequena intervenção para resolver o problema. Provavelmente ficarei de fora um a dois meses», disse o atual número 2 do ATP World Tour numa publicação nas redes sociais.

Assim, o tenista russo vai falhar boa parte da temporada de terra batida, não sendo certo que regresse em Roland Garros, que decorre de 22 de maio a 5 de junho.

Medvedev, recorde-se, venceu o Open dos Estados Unidos no ano passado e chegou à final da recente edição do Open da Austrália, que perdeu para Rafael Nadal. Já neste ano chegou a destronar Novak Djokovic da liderança do ranking aproveitando o facto de o sérvio estar impedido de competir em alguns torneios por não estar vacinado contra a covid-19.