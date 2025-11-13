Ao vencer Taylor Fritz na terceira e última jornada do Grupo Jimmy Connors, Alex De Minaur mantém-se na corrida pelas meias-finais das ATP Finals e “selou” o apuramento de Carlos Alcaraz para a fase a eliminar do torneio. O australiano precisa que o espanhol lhe devolva o favor para também seguir em frente na competição.

No primeiro jogo do dia, Alex De Minaur (7.º no ranking ATP), que ainda não tinha vencido em Turim, superou Fritz (6.º) em dois sets (7-6 e 6-3), ao cabo de 1:35 horas.

O resultado permite-lhe continuar a sonhar com o apuramento para as meias-finais da prova. Para poder lá chegar, o australiano precisa que o já apurado Alcaraz (1.º) vença Lorenzo Musetti (9.º), nesta quinta-feira (19h30), no encontro que fecha o grupo. Fora destas contas fica, desde já, Taylor Fritz.

Na sexta-feira joga-se a última jornada do Grupo Bjorn Borg. Jannik Sinner, que já está apurado para as semifinais das ATP Finals, defronta Ben Shelton às 13h30, enquanto Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev se defrontam a partir das 19h30. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as «meias» da prova.