Afinal, Lorenzo Musetti vai mesmo disputar as ATP Finals. O tenista italiano beneficia da desistência de Novak Djokovic, com quem perdeu, neste sábado, a final do Open de Atenas, e substitui o sérvio no Grupo Jimmy Connors.

Após o triunfo em Atenas, onde conquistou o 101.º título da carreira, Djokovic anunciou a desistência das ATP Finals, o que acontece pelo segundo consecutivo, devido a uma lesão num ombro.

«Estava ansioso para competir em Turim, mas depois da final em Atenas lamento informar que vou desistir devido a lesão», escreveu o tenista sérvio, de 38 anos, nas redes sociais.

Assim, Lorenzo Musetti, que estava obrigado a vencer o torneio de Atenas para se apurar diretamente para as Finals, acabou repescado, ficando o cazaque Alexander Bublik como suplente.

Musetti, nono classificado no ranking mundial, vai estrear-se, aos 23 anos, no torneio, juntando-se a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex De Minaur no Grupo Jimmy Connors.

Pela primeira vez, as ATP Finals vão contar com dois atletas italianos, com Musetti a juntar-se a Jannik Sinner no torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, entre os dias 9 e 16 de novembro.