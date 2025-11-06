Contra Novak Djokovic, jogar bem não costuma chegar para se ser bem-sucedido, e Nuno Borges sentiu-o, esta quinta-feira, em Atenas, onde perdeu com o sérvio por 7-6 e 6-4 nos quartos de final do Open grego.

O português, 47.º colocado no ranking ATP, assinou uma exibição consistente, colocou o antigo número um mundial em sérias dificuldades no nono jogo do primeiro parcial, mas não foi capaz de converter nenhum dos dois break-points de que dispôs, acabando por cair no tie-break do set inicial por claros 7-1.

No segundo parcial, Djokovic (5.º) “roubou” o serviço ao Lidador no sétimo jogo (4-3) e fechou o encontro pouco depois, ao cabo de 1:44 horas, com um jogo de serviço em branco que lhe valeu o 6-4.

O próximo adversário de Novak Djokovic no ATP 250 de Atenas será o vencedor do duelo entre Marcos Giron e Yannick Hanfmann.

Quanto a Nuno Borges encerra a temporada com uma boa exibição frente a um dos melhores tenistas da história, que lhe dedicou elogios após o encontro.

«Foi uma batalha difícil. O Nuno exibiu-se a um nível muito alto, devo dizer que fiquei surpreendido com a forma como ele jogou. Jogámos taco-a-taco na maioria do jogo, foram muito poucos os pontos que decidiram o vencedor. Ele merece muitos aplausos pela sua exibição», comentou Djokovic, após a partida.

Ainda em Atenas, mas em pares, Francisco Cabral e Lucas Miedler venceram a dupla Erler/Galloway por 6-4 e 7-5, apurando-se para as meias-finais do torneio, onde terão pela frente Gille e Verbeek.