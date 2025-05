Com uma vitória bem ao seu estilo, feita de qualidade mas também de uma resiliência a toda a prova, Novak Djokovic venceu o ATP 250 de Genebra e conquistou o 100.º troféu da carreira no circuito profissional de ténis.

Recordista de títulos em torneios do Grand Slam (24), Djokovic bateu mais uma marca incrível numa batalha de servidores de excelência com o polaco Hubert Hurkacz, que superou com dois tie-breaks depois de ter “entregado” o set inicial com uma dupla falta.

O sérvio, que ocupa atualmente o 6.º posto no ranking mundial, conquistou a vitória com os parciais de 5-7, 7-6 e 7-6, ao cabo de mais de três horas.

«O Hubi (Hurkacz) esteve, provavelmente, mais perto da vitória do que eu em todo o jogo. Tentei aguentar-me. Não sei como quebrei o serviço dele (no terceiro set para o 4-4), mas a este nível poucos pontos decidem o vencedor. Foi um excelente jogo, com uma atmosfera incrível. Estou muito contente por ter conseguido o 100.º título aqui», referiu Novak Djokovic, após o encontro.

MILESTONE UNLOCKED 🔓@DjokerNole joins Roger Federer (103) and Jimmy Connors (109) as the only men to record 100 or more ATP Tour titles across their careers in the Open Era 🤩#ItAllAddsUp pic.twitter.com/3scGl9ehxo — ATP Tour (@atptour) May 24, 2025

Antigo número 1 mundial e um dos melhores tenistas da história, o sérvio conquistou o 100.º torneio ATP da carreira poucos dias depois de ter completado 38 anos. É apenas o terceiro atleta masculino a consegui-lo, depois de Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109).

109 - Connors

103 - Federer

100 - Djokovic 🆕@DjokerNole joins the 100 club as the third man ever to win 100+ singles titles! pic.twitter.com/mR8a3t5FIq — Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025

Cobolli conquista Open de Hamburgo

Em Hamburgo, Flavio Cobolli (35.º) conquistou o Open local, de categoria ATP 500, após ter derrotado na final o russo Andrey Rublev (17.º), vencedor da prova em 2020.

O triunfo por 6-2 e 6-4, no encontro decisivo do torneio alemão, garantiu o segundo título da carreira ao italiano, depois do alcançado em Bucareste também este ano.

No calendário mundial, segue-se o Major de Roland Garros, que arranja já no domingo e contará com os portugueses Nuno Borges, Jaime Faria, Henrique Rocha e Francisco Cabral.