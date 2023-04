Novak Djokovic voltou nesta segunda-feira à liderança do ranking ATP por troca com Carlos Alcaraz, que há precisamente havia recuperado o número 1 precisamente por troca com o sérvio.

Depois da vitória em Indian Wells, o tenista espanhol caiu nas meias-finais do Masters 1000 de Miami e não conseguiu defender os pontos da vitória na edição transata.

Recorde-se que Novak Djokovic foi impedido de competir nos Masters de Indian Wells e Miami devido às restrições - entretanto eliminadas - existentes nos Estados Unidos para com viajantes não vacinados contra a covid-19.

Na atualização do ranking, destaque ainda para a escalada de mais três lugares de Nuno Borges. O melhor português da hierarquia está agora no 65.º posto, um máximo de carreira.