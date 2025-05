Ao lado do austríaco Lucas Miedler, Francisco Cabral apurou-se para as meias-finais do torneio de pares do ATP 250 de Genebra, na sequência da vitória frente aos australianos Matthew Ebden e John Peers, terceiros cabeças de série, pelos parciais de 6-1, 3-6 e 10-7, em pouco mais de uma hora.

Nas meias-finais, a dupla luso-austríaca vai defrontar o uruguaio Ariel Behar e o belga Joran Vliegen, que nesta quinta-feira superaram Marcelo Arevalo e Mate Pavic (7-6 e 6-4).

Cabral e Miedler vivem uma fase de grande fulgor. Nas últimas semanas, conquistaram os torneios de categoria Challenger em Bordéus e Madrid, tendo ainda atingido as finais em Oeiras e no Estoril.

Francisco Cabral, número 49 no ranking mundial de pares, conta com dois torneios de categoria ATP no currículo, ambos conquistados em 2022, o Estoril Open e Gstaad.