Aos 32 anos, o tenista tunisino Moez Echargui alcançou, no Porto Open, torneio de categoria Challenger 100, o título mais importante da carreira. Na final, derrotou o italiano Francesco Maestrelli em apenas dois sets (6-3 e 6-2), ao cabo de 1:16 horas.

Echargui, 312.º classificado do ranking ATP, teve de superar a fase de qualificação para disputar o quadro principal do torneio portuense e surpreendeu, no jogo decisivo, o sexto cabeça-de-série do evento, Maestrelli (178.º na hierarquia mundial), que bateu com dois parciais contundentes.

Ao longo da partida, o tunisino somou mais winners (10 contra oito) e menos erros não forçados (20 contra 35) do que o adversário, tendo enfrentado apenas um break-point, que salvou.

Com 13 títulos na carreira, todos em torneios de categoria inferior, Echargui, que tem o 271.º lugar como ranking mais elevado no circuito ATP em singulares, representou a Tunísia nas Olimpíadas de Paris, no ano passado, depois de ter conquistado os Jogos Africanos.