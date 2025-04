Nuno Borges não teve um sorteio propriamente simpático tendo em vista a ronda inicial do quadro principal do Masters 1.000 de Monte Carlo, que se disputa entre os dias 6 e 13 de abril. O português, 43.º classificado no ranking ATP, vai defrontar o dinamarquês Holger Rune, 12.º na hierarquia mundial.

Antigo número 1 de juniores, Rune é, aos 21 anos, uma das grandes promessas do ténis mundial. Em 2023, foi finalista vencido em Monte Carlo, ano em que também atingiu a final no Masters de Roma, perdida para Daniil Medvedev.

Um ano antes, em 2022, conquistou o seu primeiro título, e único até ver, em torneios de categoria 1.000. Aconteceu em Paris, tendo batido, na final, Novak Djokovic. Holger Rune, ex-top 4 mundial que tem em Cristiano Ronaldo o seu ídolo no futebol, soma já quatro troféus na carreira, dois em terra batida e outros tantos em piso duro.

A viver uma época irregular, o nórdico tem no Masters 1.000 de Indian Wells o seu melhor registo em 2025, no qual foi finalista, acabando por ceder na partida decisiva frente ao britânico Jack Draper.

Nuno Borges, que esta sexta-feira foi afastado do ATP 250 de Marraquexe, já defrontou Rune em duas ocasiões, tendo perdido em Acapulco (6-0 e 6-2) e em Cincinatti (6-3 e 7-6).

O vencedor do encontro entre o português e o dinamarquês terá como adversário, na segunda ronda em Monte Carlo, o italiano Lorenzo Sonego ou o espanhol Pedro Martínez.

First clay Masters 1000 of the season, let's gooo 🧡



Which matches are you looking forward to?#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/5T9wAq6sfw