O norte-americano Sebastian Korda e o argentino Tomás Martín Etcheverry conquistaram, no domingo, os torneios de Delray Beach (ATP 250) e do Rio de Janeiro (ATP 500), respetivamente.

Etcheverry alcançou mesmo o primeiro título da carreira no circuito ATP. No Brasil, bateu Alejandro Tabilo em três sets (3-6, 7-6 e 6-4), numa final que durou cerca de três horas.

Já Korda derrotou, no encontro decisivo em Delray Beach, o compatriota Tommy Paul por 6-4 e 6-3, em uma hora e 23 minutos.

O tenista norte-americano, de 25 anos, somou o seu terceiro título no circuito principal do ténis mundial, juntando-o aos de Parma, em 2021, e Washington, em 2024, na sua 10.ª final, a segunda este ano, depois de ter sido derrotado em Adelaide.