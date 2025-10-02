O International Tennis Hall of Fame (ITHF) anunciou que Roger Federer foi indicado para a classe de 2026.

O argentino Juan Martín Del Potro, campeão do US Open de 2009, e a russa Svetlana Kuznetsova, vencedora do US Open de 2004 e de Roland Garros em 2009, também estão entre os nomeados.

Ao longo da sua carreira, Federer conquistou 103 títulos ATP, dos quais 20 foram torneios do Grand Slam. Foi número um mundial por 310 semanas (sendo 237 consecutivas), além de ter vencido a medalha de ouro olímpica em pares ao lado de Stan Wawrinka em 2008 e a Taça Davis em 2014.

A votação popular para o Hall of Fame está aberta até 10 de outubro, funcionando como bónus no processo de escolha realizado por um colégio eleitoral formado por cerca de 140 jornalistas, historiadores e membros do ITHF. Para serem imortalizados, os candidatos precisam de alcançar pelo menos 75 por cento dos votos combinados entre o público e os especialistas. O resultado será divulgado durante o outono.

Caso sejam eleitos, Federer, Del Potro e Kuznetsova passarão a integrar uma seleta galeria de lendas do ténis que inclui nomes como Margaret Court, Rod Laver, Björn Borg, Billie Jean King, John McEnroe, Martina Navratilova, Steffi Graf, Pete Sampras, Andre Agassi, entre muitos outros.