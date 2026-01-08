A chinesa Zheng Qinwen, antiga top-4 do ranking mundial, anunciou a desistência do Open da Austrália, do qual foi finalista em 2024.

«Depois de uma avaliação cuidadosa por parte da minha equipa, e seguindo os conselhos dos médicos, infelizmente vou desistir do Open da Austrália», escreveu a tenista, de 23 anos, nas redes sociais.

Wishing you the best for your recovery, Qinwen 🫶 pic.twitter.com/ClQhczuJb3 — wta (@WTA) January 8, 2026

Vencedora de cinco torneios no circuito WTA e campeã olímpica em Paris 2024, Zheng Qinwen viveu um ano de 2025 difícil, marcado por problemas no cotovelo direito que obrigaram a uma intervenção cirúrgica, em julho, que a levou a desistir do US Open.

Atualmente no 24.º lugar do ranking mundial, a atleta chinesa, natural da província de Hubei, explica que a recuperação «está a evoluir bem e a pré-época tem decorrido sem problemas», mas «jogar um Grand Slam é muito exigente fisicamente», razão pela qual decidiu não arriscar um regresso extemporâneo à competição.

O quadro principal do Open da Austrália joga-se entre 18 de janeiro e 1 de fevereiro, em Melbourne. Antes, a partir do dia 12 deste mês, a portuguesa Francisca Jorge (107.ª) vai disputar a fase de qualificação do primeiro evento do Grand Slam da temporada.