Foi mais complicado do que muitos imaginariam, mas Carlos Alcaraz lá conseguiu vergar o veterano italiano Fabio Fognini, de 38 anos, que pisou pela última vez na carreira a relva de Wimbledon.

Ao cabo de mais de 4:30 horas, o vice-líder do ranking mundial superou o rival italiano em cinco sets, depois de Fognini ter recuperado por duas vezes de desvantagem no marcador (7-5, 6-7, 7-5, 2-6 e 6-1).

O encontro ficou marcado por uma interrupção de cerca de 15 minutos, no quinto set, devido a uma indisposição sofrida por um espectador. Assim que se apercebeu da situação, Alcaraz apressou-se a oferecer água, na tentativa de ajudar à recuperação do adepto.

No final do encontro, Fognini foi ovacionado pelo público presente no court central de Wimbledon, com Alcaraz a puxar pela plateia.

O primeiro dia do torneio de Wimbledon trouxe já várias surpresas. A maior delas foi protagonizada pelo francês Benjamin Bonzi, que afastou o antigo número 1 do mundo, e atual 9.º classificado, Daniil Medvedev, pelos parciais de 7-6, 3-6, 7-6 e 6-2.

Holger Rune também se despediu do Major britânico logo na primeira ronda, depois de ter permitido a reviravolta a Nicolas Jarry (4-6, 4-6, 7-5, 6-3 e 6-4). Já Stefanos Tsitsipas desistiu no segundo set do jogo com Valentin Royer.

Realce ainda para a vitória do brasileiro João Fonseca (3-0 frente a Jacob Fearnley) e de Billy Harris, que afastou Dusan Lajovic (6-3, 6-2 e 6-4) e vai medir forças com Nuno Borges na segunda ronda. O português, recorde-se, afastou Francisco Cerundolo na ronda inaugural.

No torneio feminino, a tunisina Ons Jabeur, finalista em 2022 e 2023, desistiu frente a Viktoriya Tomova, enquanto a campeã em 2023, Marketa Vondrousova, derrotou McCartney Kessler por 6-1 e 7-6.

A líder mundial, Aryna Sabalenka, superou Carson Branstine (6-1 e 7-5) e a campeã do Open da Austrália, Madison Keys, bateu Gabriela Ruse (6-7, 7-5 e 7-5).