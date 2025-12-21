Ténis: Francisca Jorge eneacampeã nacional, Tiago Torres ganha primeira vez
Tenista natural de Guimarães derrotou a irmã, Matilde, na final feminina. Já o lisboeta bateu Francisco Rocha em masculinos
Francisca Jorge tornou-se, este domingo, eneacampeã portuguesa de ténis, ao derrotar na final a irmã Matilde Jorge, no Jamor, onde Tiago Torres conquistou pela primeira vez o título nacional em masculinos.
Com o triunfo por 6-3 e 6-4 na partida decisiva, Francisca Jorge igualou, aos 25 anos, os nove títulos de Sofia Prazeres (1990-1998), com as duas a serem superadas apenas por Leonor Peralta, detentora de 13 troféus, 10 deles consecutivos.
Antes da final feminina de singulares, a sexta entre as duas, as irmãs Jorge já tinham conquistado, no sábado, o título de pares femininos, o sétimo em conjunto.
No lado masculino, Tiago Torres derrotou Francisco Rocha, por duplo 6-3, para erguer pela primeira vez o troféu de campeão nacional.
Responsável na véspera pelo desaire de Gastão Elias, antigo 57.º mundial que procurava o primeiro título nacional absoluto, o esquerdino lisboeta, de 23 anos, que está a viver os primeiros meses de profissionalismo, virou a desvantagem inaugural de 0-3 perante Rocha, que já tinha discutido o cetro da prova rainha do ténis nacional em 2022 – perdeu com Fábio Coelho.