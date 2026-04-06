O tenista português Francisco Cabral, na sua estreia ao lado do britânico Joe Salisbury, foi afastado do Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder frente à dupla formada pelo monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin.

Pela primeira vez em equipa com o antigo número um mundial de pares, Cabral, 21.º da hierarquia de pares, e Salisbury, oitavo, saíram derrotados em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-2), num encontro que durou 1h40 horas.

Nesta primeira ronda do torneio monegasco, a dupla luso-britânica ainda dispôs da possibilidade de levar a decisão para um terceiro set, mas desperdiçou uma vantagem de 4-1 no segundo parcial.

Também nesta segunda-feira, Nuno Borges foi afastado do quadro de singulares de Monte Carlo pelo russo Andrey Rublev, com quem perdeu pelos parciais de 4-6, 6-1 e 1-6.