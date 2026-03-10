O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Indian Wells, ao perder em dois sets com Guido Andreozzi e Manuel Guinard.

O duo luso-austríaco perdeu por duplo 6-4, em uma hora e 12 minutos, com o francês Guinard, 22.º classificado do ranking de pares, e o argentino Andreozzi, 34.º.

Numa semana em que voltou à 19.ª posição da hierarquia de duplas, a melhor classificação de sempre de um português num ranking ATP, o portuense de 29 anos despediu-se da estreia em Indian Wells nos “oitavos”.

Campeões do torneio de Brisbane no início do ano, Cabral e Lucas Miedler eram os sétimos cabeças de série do torneio californiano.