A dupla composta pelo português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler avançou para a segunda ronda do torneio de pares do ATP 250 de Atenas, após ter vencido os gregos Dimitris Sakellaridis e Stefanos Sakellaridis em dois sets.

Segundos cabeças de série na capital helénica, Cabral (20.º do ranking de pares) e Miedler (27.º) desembaraçaram-se, com um resultado de 6-4 e 6-4, de uma dupla que participou no torneio a convite da organização.

Na próxima ronda, a dupla luso-austríaca vai medir forças com o par formado pelo austríaco Alexander Erler e pelo norte-americano Robert Galloway.

O torneio de Atenas conta ainda com a presença do português Nuno Borges (46.º) na variante de singulares. O tenista maiato defronta, na quinta-feira, o sérvio Novak Djokovic (5.º) nos quartos de final da competição.