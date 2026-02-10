Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, avançou para os quartos de final, em pares, do torneio ATP 500 de Roterdão, com uma reviravolta diante dos tenistas Karen Khachanov e Hubert Hurkacz.

A dupla luso-austríaca perdeu o primeiro set diante dos dois cotados jogadores de singulares, mas fez valer o seu entrosamento para se impor por 6-7 (6-8), 7-6 (7-4) e 16-14 no super tie-break, em uma hora e 49 minutos.

Cabral e Miedler tiveram mesmo de salvar dois match-points no último set para derrotarem os dois antigos top 10 de singulares.

Este foi o primeiro encontro do melhor português de sempre nos rankings - ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares - ao lado do parceiro austríaco, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que derrotaram os compatriotas e segundos cabeças de série Kevin Krawietz e Tim Puetz, por 7-6 (7-5), 3-6 e 13-11.