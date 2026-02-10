Ténis: Francisco Cabral avança em Roterdão no torneio de pares
Ao lado de Lucas Miedler, afastou dupla composta por Karen Khachanov e Hubert Hurkacz
Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, avançou para os quartos de final, em pares, do torneio ATP 500 de Roterdão, com uma reviravolta diante dos tenistas Karen Khachanov e Hubert Hurkacz.
A dupla luso-austríaca perdeu o primeiro set diante dos dois cotados jogadores de singulares, mas fez valer o seu entrosamento para se impor por 6-7 (6-8), 7-6 (7-4) e 16-14 no super tie-break, em uma hora e 49 minutos.
Cabral e Miedler tiveram mesmo de salvar dois match-points no último set para derrotarem os dois antigos top 10 de singulares.
Este foi o primeiro encontro do melhor português de sempre nos rankings - ocupa novamente o 19.º lugar na hierarquia de pares - ao lado do parceiro austríaco, que é 20.º, desde que perderam na segunda ronda do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.
Nos quartos de final, Cabral e Miedler vão defrontar os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que derrotaram os compatriotas e segundos cabeças de série Kevin Krawietz e Tim Puetz, por 7-6 (7-5), 3-6 e 13-11.