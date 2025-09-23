Ténis: Francisco Cabral conquista torneio de pares em Hangzhou
Português voltou a fazer dupla com Lucas Miedler para alcançar o quarto título ATP em pares da carreira
Na terceira final da temporada de um evento ATP, Francisco Cabral alcançou o segundo título em 2025, o quarto da carreira, em pares. Ao lado do austríaco Lucas Miedler, o português conquistou o torneio de categoria 250 de Hangzhou, na China, depois da vitória, na final, sobre Nicolas Barrientos e David Pel por um duplo 6-4, ao cabo de 1h21 de jogo.
Your Hangzhou 2025 Doubles Winners: FRANCISCO CABRAL & LUCAS MIEDLER 🏆 #HangzhouOpen pic.twitter.com/BSwc4SXROh— Hangzhou Open (@HangzhouOpen) September 23, 2025
No primeiro set, Cabral e Miedler aproveitaram o único ponto de break em todo o parcial, surgido logo no terceiro jogo de serviço, para o conquistarem.
O segundo foi mais imprevisível, sobretudo na parte final. A dupla luso-austríaca “roubou” o serviço adversário para passar a liderar a 5-4 e conseguiu salvar um break-point antes de fechar o encontro.
Na China, Francisco Cabral conquistou o quarto título de pares da carreira em torneios ATP, o primeiro em piso duro, depois de ter vencido na terra batida do Estoril (2022, ao lado de Nuno Borges) e de Gstaad (2022 e 2025).
