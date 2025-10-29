O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, venceu esta quarta-feira o compatriota Nuno Borges, que jogou com o checo Tomas Machac, na primeira ronda de pares masculinos do Masters 1.000 de Paris.

Cabral (23.º no ranking de pares) e Miedler (35.º) derrotaram Borges (90.º) e Machac (117.º), mais habituados a jogar singulares, por 6-3 e 7-6 (10-8), em uma hora e 18 minutos.

Este foi um jogo que colocou em duelo dois amigos portugueses que ganharam o Estoril Open de 2022 em conjunto, além de vários torneios do circuito challenger, sendo que Borges sofre nova eliminação em Paris: já tinha sido afastado do torneio de singulares, pelo norte-americano Learner Tien.

A dupla luso-austríaca, que perdeu a final do torneio de Viena no domingo, vai agora defrontar os quartos cabeças de série, o espanhol Marcel Granollers (sexto do ranking de pares) e o argentino Horacio Zeballos (quinto), isentos da primeira ronda.

Cabral e Miedler medem forças com Granollers e Zeballos pela segunda vez, depois de estes dois terem levado a melhor na primeira ronda de Roland Garros este ano, que viriam a conquistar.