O tenista português Francisco Cabral, ao lado do croata Nikola Mektic, foi eliminado nas meias-finais do torneio de pares de Estugarda, ao perder com a dupla composta pelo estónio Daniil Glinka e o grego Stefanos Sakellaridis.

Cabral, 22.º classificado do ranking mundial de pares, e Mektic, 18.º, foram incapazes de confirmar o estatuto de primeiros cabeças de série da prova alemã, ao cederem pelos parciais de 6-2, 4-6 e 5-10, num encontro decidido no super tie-break, após uma hora e nove minutos de confronto no court em piso de relva.

A dupla luso-croata foi surpreendida por dois tenistas sem grande histórial - Glinka não tem classificação na hierarquia de pares da ATP e Sakellaridis ocupa uma modesta 570.ª posição -, no primeiro torneio que estão a disputar lado a lado.

Depois de uma pouco produtiva parceria com o britânico Joe Salisbury, Cabral jogou na Alemanha ao lado de outro antigo número um mundial de pares, embora vá voltar a jogar com o austríaco Lucas Miedler nos restantes torneios da temporada de relva, que termina com Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Com Salisbury, Cabral conseguiu apenas duas vitórias em oito encontros, caindo na primeira ronda de Roland Garros, segundo Major do ano, regressando agora a uma meia-final pela primeira vez desde janeiro, em Auckland.