Ténis: Francisco Cabral eliminado nos «oitavos» de pares em Madrid
Cabral perdeu ao lado do antigo número um mundial de pares
Cabral perdeu ao lado do antigo número um mundial de pares
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do britânico Joe Salisbury, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final de pares do Masters 1.000 de Madrid, depois de perder com os argentinos Máximo González e Andrés Molteni.
Atualmente no 21.º lugar do ranking mundial de pares, Francisco Cabral chegou pela primeira vez à segunda ronda de um torneio desde que começou a fazer dupla com Salisbury (oitavo), mas acabou por ser eliminado por González (50.º) e Molteni (38.º), por 6-0 e 6-4, em apenas uma hora e dois minutos.
O portuense de 29 anos e o antigo número um mundial de pares tinham perdido nas primeiras rondas do Masters 1.000 de Montecarlo e do torneio de Barcelona.
Em Madrid, o primeiro set da dupla luso-britânica, que era sétima cabeça de série, foi muito abaixo do esperado e conquistaram apenas cinco pontos, perdendo os três últimos jogos de serviço sem somar qualquer ponto.
Com a derrota de Francisco Cabral, o Masters 1.000 de Madrid fica sem representantes portugueses, depois de Nuno Borges e Jaime Faria, vindo da qualificação, terem sido eliminados na primeira ronda de singulares.