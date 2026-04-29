O tenista português Francisco Cabral, ao lado do britânico Joe Salisbury, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final de pares do Masters 1.000 de Madrid, depois de perder com os argentinos Máximo González e Andrés Molteni.

Atualmente no 21.º lugar do ranking mundial de pares, Francisco Cabral chegou pela primeira vez à segunda ronda de um torneio desde que começou a fazer dupla com Salisbury (oitavo), mas acabou por ser eliminado por González (50.º) e Molteni (38.º), por 6-0 e 6-4, em apenas uma hora e dois minutos.

O portuense de 29 anos e o antigo número um mundial de pares tinham perdido nas primeiras rondas do Masters 1.000 de Montecarlo e do torneio de Barcelona.

Em Madrid, o primeiro set da dupla luso-britânica, que era sétima cabeça de série, foi muito abaixo do esperado e conquistaram apenas cinco pontos, perdendo os três últimos jogos de serviço sem somar qualquer ponto.

Com a derrota de Francisco Cabral, o Masters 1.000 de Madrid fica sem representantes portugueses, depois de Nuno Borges e Jaime Faria, vindo da qualificação, terem sido eliminados na primeira ronda de singulares.