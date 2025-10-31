Ténis: Francisco Cabral está pela primeira vez nas «meias» de um Masters 1000
Especialista em pares, o tenista português avança em Paris ao lado de Lucas Miedler
Francisco Cabral, que faz dupla com Lucas Miedler, apurou-se pela primeira vez para a meia-final de um torneio de categoria Masters 1000, em ténis.
O feito foi alcançado em Paris, depois de um triunfo, em dois sets, frente ao par John Peers/James Tracy, pelo parciais de 7-6 (7-5 no tie-break) e 6-4.
Num encontro que teve apenas um break-point convertido, no quinto jogo do segundo set, a dupla luso-austríaca evidenciou-se no golpe de saída (12 ases contra 3) e ainda desperdiçou dois match-points no serviço adversário antes de fechar o encontro em 1:18 horas.
Na próxima eliminatória, Cabral e Miedler terão pela frente o par que sair vencedor do duelo que opõe Kevin Krawietz/Tim Puetz a Julian Cash/Lloyd Glasspool.
O apuramento para a meia-final do Masters 1000 de Paris garante a subida de Francisco Cabral ao top 20 mundial. O tenista português vive um ano de 2025 de grande nível na variante de pares, tendo vencido dois torneios (Gstaad e Hangzhou) e sido finalista em Winston-Salem e Viena, sempre ao lado de Lucas Miedler.