Depois de Gstaad e Winston-Salem, Francisco Cabral apurou-se para a terceira final de pares de um torneio ATP, este ano. Ao lado do austríaco Lucas Miedler, em Hangzhou, na China, o português vai lutar pelo segundo título em 2025 e o quarto da carreira no principal circuito do ténis mundial.

Na meia-final, frente à dupla indiana Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli, Cabral e Miedler, principais cabeças de série em Hangzhou, começaram por perder o primeiro parcial por 6-3, mas deram a volta ao encontro com 6-3 no segundo set e 10-3 no super tie-break que decidiu a partida.

Seguem-se, no caminho da dupla luso-austríaca, o colombiano Nicolas Barrientos e o neerlandês David Pel, o último obstáculo na corrida pelo título em Hangzhou, torneio de categoria ATP 250. A final está agendada para a madrugada de terça-feira.

Em caso de triunfo, Francisco Cabral iguala o seu melhor ano em títulos ATP (2022, quando conquistou o Estoril Open ao lado de Nuno Borges e Gstaad com Tomislav Brkic).