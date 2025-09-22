Ténis: Francisco Cabral na final de pares em Hangzhou
Português vai lutar pelo segundo título do ano ao lado de Lucas Miedler
Português vai lutar pelo segundo título do ano ao lado de Lucas Miedler
Depois de Gstaad e Winston-Salem, Francisco Cabral apurou-se para a terceira final de pares de um torneio ATP, este ano. Ao lado do austríaco Lucas Miedler, em Hangzhou, na China, o português vai lutar pelo segundo título em 2025 e o quarto da carreira no principal circuito do ténis mundial.
Na meia-final, frente à dupla indiana Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli, Cabral e Miedler, principais cabeças de série em Hangzhou, começaram por perder o primeiro parcial por 6-3, mas deram a volta ao encontro com 6-3 no segundo set e 10-3 no super tie-break que decidiu a partida.
Seguem-se, no caminho da dupla luso-austríaca, o colombiano Nicolas Barrientos e o neerlandês David Pel, o último obstáculo na corrida pelo título em Hangzhou, torneio de categoria ATP 250. A final está agendada para a madrugada de terça-feira.
Em caso de triunfo, Francisco Cabral iguala o seu melhor ano em títulos ATP (2022, quando conquistou o Estoril Open ao lado de Nuno Borges e Gstaad com Tomislav Brkic).