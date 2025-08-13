Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler venceram o encontro da primeira ronda do torneio de Cincinnati e apuraram-se para os oitavos de final do torneio norte-americano.

Michael Venus e Yuki Bhambri até venceram o primeiro set (6-3) mas a dupla do português venceu o segundo (7-6), com 7-1 no tie break, e ganhou o super tie break por 10-4.

Depois de vencer ao fim de 01h50 a dupla composta pelo português e pelo austríaco vai defrontar nos oitavos de final o monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin, oitavos cabeças de série do torneio. O encontro está marcado para quinta-feira.