Há 27 min
Ténis: Francisco Cabral segue em frente em pares do torneio de Doha
O português venceu, ao lado de Lucas Miedler, Sander Arends e Romain Arneodo em dois parciais
Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se para os quartos de final de pares no torneio de Doha, após vencerem Sander Arends e Romain Arneodo em dois parciais.
A dupla luso-austríaca venceu o 41.º e o 51.º classificado da hierarquia mundial da especialidade. Ao fim de uma hora e 21 minutos de partida, Francisco Cabral e Lucas Miedler bateram o neerlandês e o monegasco por 6-3 e 7-6.
No caminho das «meias» da competição, a dupla luso-austríaca vai enfrentar a dupla francesa composta por Quentin Halys, 106.º mundial de pares, e Pierre-Hugues Herbert, 80.º
