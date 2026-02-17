Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se para os quartos de final de pares no torneio de Doha, após vencerem Sander Arends e Romain Arneodo em dois parciais.

A dupla luso-austríaca venceu o 41.º e o 51.º classificado da hierarquia mundial da especialidade. Ao fim de uma hora e 21 minutos de partida, Francisco Cabral e Lucas Miedler bateram o neerlandês e o monegasco por 6-3 e 7-6.

No caminho das «meias» da competição, a dupla luso-austríaca vai enfrentar a dupla francesa composta por Quentin Halys, 106.º mundial de pares, e Pierre-Hugues Herbert, 80.º